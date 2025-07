Depois de três temporada, "Squid Game" chegou ao fim. A terceira parte da série sul-coreana estreou-se na passada sexta-feira, dia 27 de junho, e rapidamente conquistou o top da Netflix.

Nos três primeiros dias depois da estreia, "Squid Game" somou 60,1 milhões de visualizações, batendo um novo recorde na plataforma, segundo os dados da lista semanal Top 10 da Netflix. Com este arranque, a terceira temporada de "Squid Game" tornou-se na nona série de língua não inglesa mais vista de sempre na Netflix.

Já a segunda temporada de “Squid Game", que se estreou estreou a 26 de dezembro de 2024 (uma quinta-feira), conquistou mais de 68 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias.

Veja o trailer:

"A terceira e última temporada da série mais popular da Netflix retoma o sangrento momento de suspense da temporada 2 e encontra Gi-hun, o jogador 456, no seu pior momento. O jogo não pode parar e Gi-hun tem de tomar decisões difíceis perante um desespero avassalador, ao mesmo tempo que é confrontado, a par dos restantes jogadores sobreviventes, com jogos cada vez mais letais que testam a determinação de todos", resume a plataforma.

A cada ronda, as suas escolhas acarretam consequências mais graves. Entretanto, In-ho retoma o papel de apresentador para receber os misteriosos VIP e o seu irmão Jun-ho, ignorante da existência de um traidor no seio do grupo, continua a tentar localizar a misteriosa ilha. "Irá Gi-hun tomar as decisões mais acertadas, ou conseguirá o apresentador finalmente desmoralizá-lo?", questiona a Netflix