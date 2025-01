"Squid Game" regressou à Netflix no final de 2024 e voltou a bater novos recordes. Mas, a série sul-coreana não é a única em língua não inglesa a destacar-se nos serviços de streaming. No novo episódio do Popcorner, Inês Gens Mendes, Tiago David, Gonçalo Sá e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, recordam algumas das produções locais que conquistaram os espectadores de todo o mundo.

"La Casa de Papel" (Espanha), "Dark" (Alemanha), "Lupin" (França), "Borgen" (Dinamarca), "Elite" (Espanha) ou "Sintonia" (Brasil) são algumas das séries em língua não inglesa que chegaram aos tops dos serviços de streaming. "Rabo de Peixe", a segunda produção original da Netflix em Portugal, também se destacou, somando globalmente 31,5 milhões de horas de visualização na plataforma de streaming Netflix.

