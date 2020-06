"365 Days" promete ser um dos próximos filmes a dar que falar nas redes sociais, especialmente entre os fãs da saga de "As Cinquenta Sombras de Grey". O filme polaco inspirado no livro de Blanka Lipinska tem sido comparado pelos espectadores à história de Anastasia Steele e Christian Grey.

Apesar de seguirem narrativas diferentes, "As Cinquenta Sombras de Grey" e "365 Days" são dramas eróticos que exploram o lado mais picante de uma relação. Nas redes sociais, o filme polaco tem despertado curiosidade e as comparações multiplicam-se - a produção já estreou em alguns países e os espectadores sublinham que "é melhor" e "mais erótico" do que a história criada por E. L. James.

Em Portugal, "365 Days" estreia no próximo domingo, dia 7 de junho. "Uma executiva fogosa numa relação sem chama é vítima de um dominador chefe da máfia que a aprisiona e lhe dá um ano para se apaixonar por ele", resume a Netflix na sinopse partilhada na plataforma.

Veja o trailer (para já, ainda não foi divulgado o trailer legendado):