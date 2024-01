O primeiro trailer do filme sobre Amy Winehouse, foi lançado esta quinta-feira, com a trágica artista interpretada pela britânica Marisa Abela (revelação da "Industry").

Com o título "Back to Black", o mesmo do segundo e último álbum, lançado em 2006 e que incluía o tema "Rehab", o filme é realizado por Sam Taylor-Johnson.

A expectativa é grande: além de "As Cinquenta Sombras de Grey", trata-se da mesma realizadora do aclamado "Nowhere Boy", o 'biopic' de 2009 sobre a adolescência de John Lennon.

O argumento é de Matt Greenhalgh, precisamente de "Nowhere Bow" e ainda de outro título de culto, "Control" (2007), sobre a vida de Ian Curtis, o vocalista dos Joy Division.

VEJA O TRAILER.

Marisa Abela com a realizadora Sam Taylor-Johnson

O projeto teve o apoio oficial da família: a história acompanhará a vida e a música da artista britânica desde as origens como cantora de jazz do norte de Londres até se tornar uma super estrela, morrendo em 2011, aos 27 anos, após uma overdose acidental de álcool.

No elenco destacam-se ainda Jack O’Connell como o ex-marido de Amy, Eddie Marsan e Juliet Cowan como os seus pais, e Lesley Manville como a avó.

Com estreia em Portugal confirmada, mas com data de estreia por anunciar, "Back to Black" chega a 12 de abril ao Reino Unido e a 10 de maio aos EUA.