"As Cinquenta Sombras de Grey" foi um sucesso gigantesco, mas uma experiência tão 'dura' que foram precisos anos para recuperar.

Quem o diz foi a realizadora britânica Sam Taylor-Johnson, que está de volta ao grande ecrã com "Back to Black", o filme biográfico sobre Amy Winehouse.

Em causa no filme de 2015 foram as batalhas criativas com E.L. James, que queria uma adaptação ao cinema que se desviasse o mínimo possível do seu livro.

Sam Taylor-Johnson

"Este era o livro dela e ela tinha uma visão muito específica de como queria que fosse este filme. E eu tinha uma visão diametralmente oposta. Onde chegámos é onde chegámos. O sucesso foi ótimo, mas a experiência foi dura", disse ao The Hollywood Reporter.

E acrescentou para não ficarem dúvidas que a levou a mudar o rumo que queria para carreira: “Precisei de cerca de quatro anos para recuperar a minha confiança e compostura. Vou voltar a ser uma artista, onde posso tomar todas as minhas decisões, responder a mim mesma e apresentar ao mundo algo que criei".

Taylor-Johnson já não voltou para as sequelas de 2017 e 2018 e a escritora conseguiu que fossem mais fiéis aos livros: foi o marido Niall Leonard quee escreveu as adaptações de "As Cinquenta Sombras Mais Negras" e "As Cinquenta Sombras Livre".

"Back to Black" já estão nos cinemas portugueses.

TRAILER.