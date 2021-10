A Comic Con Portugal anunciou hoje que Noah Schnapp, o ator mundialmente conhecido pelo seu papel como Will Byers na série "Stranger Things", vai marcar presença na sétima edição do evento de cultura pop do país, agendada para os dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, a Comic Con Portugal relembra que, pelo seu papel como Will, Noah Schnapp recebeu o prémio de Most Frightened Performance nos prémios MTV Movie & TV Awards de 2018, bem como o Choice Summer TV Star: Male nos Teen Choice Awards. Em 2019, Noah Schnapp foi ainda homenageado com o Prémio Impacto Juvenil, da Variety.

Além de "Stranger Things", protagonizou várias longas-metragens, como "Espera de Anya”, ao lado de Angelica Huston, "Abe", um drama independente, ou "Hubie Halloween", a comédia de Adam Sandler, da Netflix. Noah Schnapp também fez parte do elenco de vozes de "Os Lobos Dentro das Paredes", série de animação de realidade virtual baseada no livro infantil de Neil Gaiman.

Recentemente, a Comic Con Portugal anunciou ainda a presença de mais dois talentos, na edição deste ano. Michele Benevento, ilustrador italiano conhecido pelos dois volumes da série Gemelos da Bamboo Èditions e pelo seu trabalho com o famoso cowbow Tex, e Yrsa Sigurdardóttir, escritora de policiais islandesa, também vão marcar presença no evento.

Organizado pela CITY - Conventions In The Yard, o evento que decorre de 9 a 12 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa, tem como tema desta edição "A New Hope" e contará com um leque de convidados de diferentes áreas da Cultura Pop.

Os bilhetes para a edição deste ano já estão disponíveis no site oficial do evento em Comic Con Portugal, nas modalidades de Bilhete Diário e Passe Geral (para os 4 dias).