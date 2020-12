Em entrevista ao podcast "N'A Caravana", de Rita Ferro Alvim, Leonor Poeiras relembrou que foi dispensada da TVI depois de 17 anos a trabalhar em exclusivo para o canal. "Posso dizer que foi com imensa tristeza e injustiça que vi o que me foi feito. Basicamente fui dispensada, fui despedida. O meu advogado usa mesmo a palavra 'despedida', mas por não haver um contrato parece que fica 'como assim foste despedida se não tinhas um contrato'?", frisou a apresentadora.

Na conversa, Leonor Poeiras conta ainda que tentou falar com a nova administração da estação de Queluz de Baixo. "Nem a nova administração quis falar comigo. Tentei tudo, estou completamente de consciência tranquila", contou.

No podcast, a apresentadora explicou ainda que não está "numa situação de aflição total a nível financeiro". "Não te [ao filho] vou comprar isso, porque a partir do momento em que não estou a receber nenhum ordenado, porque se te vou comprar uma coisa de 60 euros e estou a viver do dinheiro que tenho guardado, não seria muito inteligente comprar uma coisa supérflua", explicou.