"Uma nova casa, construída de raiz, novas regras de jogo, provas e desafios que vão testar as capacidades e resiliência dos novos concorrentes, mas as novidades não ficam por aqui", revelou a TVI ao anunciar a nova edição do "Big Brother", que se deverá estrear no início de setembro.

Segundo a revista Nova Gente, a nova 'casa' do reality show está a ser construída num armazém industrial na Malveira, terra natal de Cristina Ferreira. De acordo com a publicação, o espaço tem 6436 metros quadrados de área total - 4650 metros quadrados são de área coberta.

"Os trabalhos de remodelação já estão em andamento. O interior desse armazém está a ser todo limpo e transformado numa casa, de forma a receber os novos concorrentes do 'Big Brother'", explicou uma fonte da produção à revista.

De acordo com o site da imobiliária responsável pelo armazém, o aluguer do espaço ronda os 12 mil euros por mês.

As inscrições para o novo "Big Brother" estão abertas - veja aqui. "Se gosta de novas experiências e viver desafios radicais, aproveite esta oportunidade e participe no casting para o programa de maior sucesso das últimas décadas em Portugal", desafia o canal.