Na 'casa' do "Big Brother", durante a madrugada de quarta-feira, Pedro Alves decidiu atear fogo no chão, usando álcool etílico e um isqueiro. Apesar dos avisos de Teresa, o concorrente do reality show não desistiu da ideia.

"Meti um pouco de lume no chão para nos aquecer", frisou o participante do programa da TVI no confessionário - veja aqui o vídeo.

Nas redes sociais, a atitude de Pedro Alves tem sido criticada pelos espectadores, que pedem que o concorrente seja penalizado. No Twitter, em Portugal, a hashtag #VergonhaTVI chegou aos assuntos mais comentados na rede social.

No "Extra" do "Big Brother", A Pipoca Mais Doce criticou o concorrente. "Isto lembrou-me umas personagens de uma peça que voltou agora, que é a 'Avenida Q' (...) Eu nunca disse uma asneira aqui, vou dizer hoje: 'são os ursinhos das ideias de m****'. Foram isto que eles tiveram, foi todo um rol de ideias de m**** que eles tiveram aqui. Desde boicotarem a prova, até esta ideia maravilhosa que o Pedro teve de ‘vamos brincar com álcool e com lume’. Podia ter corrido bastante mal para ele, para a Teresa, podiam ter-se magoado, podiam ter deitado fogo àquilo tudo", frisou a comentadora.