"Train Cruise" é a nova aposta do canal NHK World Japan, disponível no MEO. O programa estreia no próximo sábado, dia 7 de março, às 12h00.

"Cruzam o Japão por via férrea. Desfrute de uma incrível diversidade de natureza e cenário ao longo das quatro estações, explorando o Japão conhecido e oculto", explica o canal.

"Sejam bem-vindos à viagem de seus sonhos. Não existe melhor maneira de conhecer o interior do Japão. Prático e ecologicamente correto. Relaxante e inesquecível. Conheça a cultura local e as maravilhas da natureza. Mais do que um meio de transporte, o passeio é o seu destino", acrescenta o NHK World Japan.