A décima temporada de "The Walking Dead" vai contar com seis episódios extra, que se estreiam a partir de fevereiro. Esta semana, o canal AMC revelou um novo trailer dos próximos capítulos da série pós-apocalítica.

No vídeo, os protagonistas são atormentados pelo passado.

Veja o vídeo:

Segundo a sinopse, os protagonistas vão tentar recuperar depois da destruição dos Whisperers. "Os anos de luta pesam à medida que os traumas passados ​​vêm à tona, expondo os seus lados mais vulneráveis", revela a produção.

"The Walking Dead" regressa à televisão norte-americana a 28 de fevereiro com seis episódios: "Home Sweet Home", "Find Me", "One More", "Splinter", "Diverged" e "Here's Negan". Em Portugal, a série é transmitida pela FOX, que ainda não avançou a data de estreia dos episódios extra.