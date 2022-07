A Prime Video revelou esta quinta-feira, 14 de julho, o segundo teaser trailer oficial da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder", da Amazon Studios. O vídeo pode ser visto aqui.

Baseada na Segunda Era da Terra Média de J.R.R. Tolkien, a adaptação vai estrear-se em exclusivo na plataforma de streaming da Amazon a 2 de setembro.

O novo teaser trailer oferece um primeiro olhar sobre algumas das mais icónicas personagens do reino insular de Númenor de Tolkien: Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e a Rainha Regente Míriel (Cynthia Addai-Robinson). Outras personagens númeróneanas que foram reveladas recentemente são Kemen (Leon Wadham) e Eärien (Ema Horvath).

O vídeo mostra também alguns dos reinos que o público vai poder visitar ao longo dos oito episódios da série, incluindo os élficos de Lindon e Eregion, o dos anões de Khazad-dûm e o de Númenor, entre outros.

Também aparecem no trailer personagens-chave da história como Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), o Alto Rei Gil-galad (Benjamin Walker), os haarfoots Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) e Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), The Stranger (Daniel Weyman), o rei dos anões Durin III (Peter Mullan) e o Príncipe Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers), e Arondir (Ismael Cruz Córdova).

A série com cinco temporadas vai centrar-se em aventuras decorridas na Terra Média, do universo criado nos anos 1930 por J.R.R. Tolkien e que foi levado aos cinemas pelo realizador neozelandês Peter Jackson. A Amazon adquiriu os direitos da Segunda Era das histórias de Tolkien, depois do surgimento da Terra Média, mas muito antes dos acontecimentos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis".