Na semana passada, Ellen DeGeneres desafiou Josh Gad, ator que dá voz a Olaf na versão original de "Frozen", a entrevistar Idina Menzel, que empresta a voz à protagonista da história, Elsa.

Durante a entrevista, o ator quis surpreender a colega, tal como a apresentadora do talk show faz normalmente com o seus convidados. Enquanto conversavam sobre o "Frozen 2: O Reino do Gelo", um assistente do programa saltou de uma caixa vestido de Olaf, assustando Idina Menzel.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais pela produção do talk show norte-americano.

Veja o momento no vídeo: