A cerimónia dos Óscares, que teve lugar no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, e que este ano teve a famosa passadeira em tons de champanhe (ao contrário do habitual vermelho que prevaleceu durante décadas), foi transmitida em direto pela RTP1, de 12 para 13 de março.

"Antes da cerimónia propriamente dita, deu-se o habitual acompanhamento" da passadeira, que "contou com uma audiência total de 470 mil telespetadores e um 'share' de 7,6%", refere a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

Destaca ainda que "o início da transmissão da cerimónia (01:00-3:58), que consagrou 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo' como o melhor filme, registou um pico de audiências com cerca de 146 mil espetadores, sendo que a partir daí se observou uma quebra de audiências gradual, até pelo avançar da hora".

Comparativamente à última emissão, também na RTP1, a UM sublinha que se verifica "um decréscimo de cerca de 60 mil telespetadores totais, mas um aumento na audiência média, cerca de 38%".

A Universal McCann ressalva que "os resultados finais da cerimónia de entrega dos Óscares só estarão disponíveis a partir de amanhã [terça-feira]".

O pico máximo de audiências registou-se "logo após o início da transmissão, com o habitual acompanhamento da chegada dos convidados com desfile" na passadeira, sendo que o interesse foi caindo com o passar dos minutos, "tendo retomado algum interesse aquando do início da cerimónia (01:00)".

"Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" venceu a corrida de melhor filme e os seus realizadores Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) a estatueta para melhor realização, de acordo com a lista dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos deste ano.

Brendan Fraser arrecadou o óscar para melhor ator no desempenho de "A Baleia" e Michelle Yeoh a de melhor atriz em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

A transmissão da entrega de prémios "não foi suficiente para alavancar as audiências da RTP1, tendo fechado o dia em 3.º lugar, com um 'share' de 7,5%, menos 0,3 pontos percentuais versus o domingo da semana anterior".

Já a SIC "manteve-se como líder do dia com um 'share' de 17%, enquanto a TVI ficou na segunda posição dos mais vistos com 13,7%", acrescenta.

Nos canais pagos ('pay tv'), "destaque para a CMTV com 4,8%, seguindo-se a CNN Portugal (2,6%) e Fox (2,5%)".