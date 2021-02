Pedro Crispim é um dos comentadores mais populares do "Big Brother - Duplo Impacto", da TVI. Em conversa com os seus seguidores na sua conta no Instagram, o stylist revelou que pretende abandonar o mundo dos reality shows.

"Se houver outro reality show, será um dos comentadores?", questionou um dos seguidores do comentador do reality show da estação de Queluz de Baixo. “Não, por agora é tudo", respondeu Pedro Crispim.

Em conversa com os seguidores, o comentador falou ainda sobre os colegas. "Todos os comentadores são válidos no projeto, exatamente por serem diferentes. Mas identifico-me mais com esta tribo: A Pipoca, Susana Dias Ramos, Ana Arrebentinha, Luís Borges e Liliana Aguiar", sublinhou.