"O Programa da Cristina" estreou a 7 de janeiro, na SIC, e tem liderado audiências nas manhãs. Esta segunda-feira, dia 13 de maio, o talk show apresentado por Cristina Ferreira perdeu pela primeira vez a liderança.

De acordo com os dados da Gfk, a emissão especial da RTP1 em direto do Santuário de Fátima registou 24,8% de share, sendo acompanhada por mais de 385 mil espectadores. Em segundo lugar ficou a emissão da TVI, também dedicada à peregrinação de Fátima, com 21,2% de share (331 mil espectadores).

O programa de Cristina Ferreira ficou em terceiro lugar. Esta segunda-feira, dia 13 de maio, foi visto por 317 mil espectadores - 20,6% de quota de mercado.

"O Programa da Cristina" conta já com 92 emissões, tendo liderado em todas as manhãs, ficando à frente de "Você na TV", de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.