"Pesca Radical" é uma das séries mais populares do Discovery e regressa esta semana - em Portugal, a 16ª temporada da produção estreia na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, às 21h00, no canal Discovery. Antes do arranque dos novos episódios, o SAPO Mag conversou com o capitão Josh Harris, um dos protagonistas da aventura.

A série documental revela os eventos a bordo de embarcações de pesca no Mar de Bering durante as temporadas de pesca de caranguejo real e caranguejo-das-neves do Alaska. "A pesca de caranguejo no Alaska é considerada o trabalho mais perigoso do mundo. Contudo é uma das pescas mais rentáveis pois recentemente a venda de um caranguejo-das-neves num leilão no município japonês de Tottori atingiu um peço record de 42.000 euros. O porto das Ilhas Aleutas de Dutch Harbor (localizado em Unalaska) é a base de operações para a frota de pesca", explica a produção.

Ao longo dos episódios, os espectadores vão poder acompanhar os cocapitães Josh Harris e Casey McManus, do Cornelia Marie, que descobrem que podem usar um novo sistema de localização de navios de longo alcance para encontrar grandes embarcações russas de caranguejo que estejam a pescar e usam essa informação para definir a localização dos seus vasos, de modo a apanhar caranguejos em migração nas águas profundas dos EUA.