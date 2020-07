No dia 9 de julho, estreou no Crime + Investigation (canal 115 do MEO) a produção "Polícias no Alasca", série que "oferece uma visão pela última fronteira da América, onde a linha entre a civilização e a marginalidade é extremamente ténue".

"O Alasca é o estado mais perigoso da União e o crime cresce de forma massiva... em contrapartida tem em falta quase metade da sua força policial. Por isso mesmo, os departamentos de polícia tentaram algo inovador: trazer polícias dos outros 48 estados para ajudar", explica o canal em comunicado.

A série vai para o ar todas as quintas-feiras, às 22h30. Esta semana, o episódio é dedicado ao "Oeste Selvagem".

Leia a sinopse dos episódios da série: