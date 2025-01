"O Despertar do Oeste Americano", do realizador Pete Berg ("Batalha Naval"), é a aposta da semana da Netflix. A minissérie de seis episódios estreia-se esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e conta com Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan e Saura Lightfoot-Leon nos principais papéis.

A produção apresentada como uma dramatização fictícia e uma análise violenta da colisão da cultura, religião e comunidade enquanto homens e mulheres lutam e morrem pelo controlo desta terra.

"Isto é a América… em 1857. Tudo está virado do avesso, há dor por todo o lado, a inocência e a tranquilidade estão a perder a batalha para o ódio e o medo. A paz é uma minoria, muito poucas pessoas têm bondade… e ainda menos sabem o que é a compaixão. Não há nenhum local seguro nestas terras brutais e reina apenas um objetivo: a sobrevivência", resume o serviço de streaming.

Julie O'Keefe foi a consultora cultural indígena e consultora do projeto.