A atriz Lana Parrilla participou em séries como "Spin City", "24" e mais recentemente em "Why Women Kill", mas o papel que lhe deu mais reconhecimento e com o qual passou mais tempo foi o de Regina Mills, a Rainha Má de "Era Uma Vez". Falámos com a atriz na Comic Con Portugal, antes de moderarmos o seu painel no auditório principal do evento. Veja o vídeo abaixo.

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram