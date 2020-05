A quarta temporada de "Por Treze Razões" estreia a 5 de junho na Netflix. O serviço de streaming fez o anúncio esta segunda-feira, dia 11 de maio, nas redes sociais.

Para antecipar a chegada dos últimos episódios da série, a Netflix revelou um vídeo da despedida do elenco. Ao som de "The Night We Met", de Lord Huron, o vídeo revela cenas de bastidores da produção da série.

Nas redes sociais, vários fãs da série confessaram que não conseguiram evitar as lágrimas ao ver o vídeo de despedida.

Veja o vídeo: