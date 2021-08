Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, foi o convidado da emissão do passado sábado, dia 31 de julho, do programa "Conta-me", da TVI. O empresário esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes - veja aqui a entrevista.

"Que belo companheiro que a Vida me deu! Que orgulho Rui e Maria pela vossa conversa", escreveu Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, vários espectadores elogiaram a conversa entre Maria Cerqueira Gomes e Rui Oliveira.

Leia algumas das reações: