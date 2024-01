Rui Oliveira estreou-se esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, como apresentador do Manhãs CM".

A emissão registou 13,2% de share, ficando apenas atrás de "Dois às 10" (18,1% de share), da TVI, e de "Casa Feliz", da SIC, que conquistou 16,7%.

Na sua conta no Instagram, o apresentador celebrou a conquista. "Uma das melhores audiências de sempre [do programa]", frisou Rui Oliveira em conversa com Manuel Luís Goucha.

"Sinto-me muito acarinhado pelo público nesta estreia nas manhãs. Obrigado a todos por me terem dado esta audiência num horário tão difícil", frisou o apresentador à Nova Gente.