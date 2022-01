A semifinal do "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 16 de janeiro. A gala em direto contou com atuações dos concorrentes, dos The Black Mamba e de Simão Oliveira, vencedor do "The Voice Kids".

Na equipa de Marisa, João Leote e João Neves subiram ao palco do programa de talentos da RTP1. Na equipa de António Zambujo, Rodrigo Lourenço e Maria Inês Graça tentaram garantir um lugar na final.

Já na equipa de Aurea, ouvimos as atuações de Mariana Rocha e Francisca Oliveira. Na equipa de Diogo Piçarra, Edmundo Inácio e Daniel Fernandes foram os protagonistas.

"No palco do The Voice Portugal ficámos a conhecer as vozes que vão estar na Grande Final desta edição, com uma grande surpresa… no final ficaram cinco concorrentes! Após a votação do público nos últimos minutos dos programas, Diogo Piçarra leva os seus dois finalistas à Grande Final", explica a produção do "The Voice Portugal".

Depois das votações, João Leote, da equipa de Marisa Liz, Rodrigo Lourenço (equipa de António Zambujo) e Mariana Rocha (equipa de Aurea) conquistaram um lugar na final. Já Diogo Piçarra leva à final Daniel Fernandes e Edmundo Inácio.

FINALISTAS DO "THE VOICE PORTUGAL":

Equipa Diogo Piçarra

Daniel Fernandes

Edmundo Inácio



Equipa Aurea

Mariana Rocha

Equipa Marisa Liz

João Leote



Equipa António Zambujo

Rodrigo Lourenço