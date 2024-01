A produção internacional do "The Voice" destacou todas as "Provas Cegas" dos concorrentes que venceram o programa de talentos em 2023.

Apesar de Gustavo Reinas ter vencido a edição de 2022, a final do "The Voice Portugal" só se realizou no início de 2023 e, por isso, é um dos destaques no vídeo do "Best of The Voice".

Veja aqui o vídeo.

O jovem finalista da equipa de Marisa Liz disputou o prémio com Rebeca Reinaldo (da equipa de Diogo Piçarra), Paulo Lapa (Carolina Deslandes) e Coastel (Dino D’Santiago). Com a vitória de Gustavo Reinas, a mentora conquistou pela quarta vez o primeiro lugar com um dos concorrentes da sua equipa.

Gustavo Reinas tornou-se no vencedor mais jovem de sempre do programa de talentos. Em edições anteriores, Tomás Adrião, Marvi e Rodrigo Lourenço tinham 17 anos quando conquistaram o troféu.

Gustavo Reinas venceu a edição de 2022/2023 do "The Voice Portugal". Menos de um ano depois da vitória, o jovem músico editou o seu primeiro single, "A Tua Rua", e prepara novidades para o próximo ano.