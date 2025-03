Fernando Mendes apresenta o programa "O Preço Certo", da RTP1, há mais de 20 anos e continua a liderar audiências. "Se podia estar cansado de fazer este programa? Podia, mas não estou", frisou à revista TV Guia.

"Foi o programa ideal para mim e não quero outro", acrescentou, sublinhando que não pensa nas audiências: "Eu sei que os números são importantes, mas prefiro que as pessoas gostem do trabalho que estamos a fazer, do que propriamente as audiências. Volto a referir que claro que é importante, mas nem penso nisso, nem quero pensar nisso".

Na entrevista, o apresentador foi desafiado a nomear quem, na sua opinião, poderia ser o seu substituto. "Se calhar o Cândido Costa. Engraçado, nunca tinha pensado nisto nem o conheço muito bem, mas sou fã dele. Acho que era um gajo que gostava de ver aqui, que poderia fazer isto bem", respondeu Fernando Mendes.