A gala final do programa de talentos está marcada para o próximo domingo, dia 7 de janeiro. O troféu da edição de 2023/2024 será disputado por cinco concorrentes.

Sara Correia chega à final com Mafalda Vasques. Já Manuel Antunes é o concorrente da equipa de Sónia Tavares e Guilherme Baptista chegou à final com Fernando Daniel.

António Zambujo conta com dois finalistas - José Bacelar e Maria João Soares.

EQUIPAS:

SARA CORREIA:

Mafalda Vasques

É enfermeira em Lisboa e foram colegas do trabalho que a inscreveram no "The Voice Portugal". Canta principalmente fado mas também se adapta a outras sonoridades.

ANTÓNIO ZAMBUJO

José Bacelar

O jovem de Marco de Canaveses toca guitarra e piano e tem formação no Conservatório da Madeira e no de Paredes e conta com o 5º grau.

Maria João Soares

Estudou coro, canto, História da Música e Análise e Técnicas de Composição. Frequenta os Escuteiros desde os cinco anos e toca guitarra, ukelele e trompete.

FERNANDO DANIEL

Guilherme Baptista

Faz parte de uma banda com três amigos (Anónimos) e tocam por Coimbra, em bares e festas.

SÓNIA TAVARES

Manuel Antunes