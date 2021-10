A nova temporada do "The Voice Portugal" estreia-se no próximo domingo, dia 17 de outubro, na RTP1. Tal como as temporadas anteriores, o formato será apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. A equipa de mentores também não sofreu alterações - António Zambujo, Mariza Liz, Diogo Piçarra e Aurea vão avaliar os concorrentes e tentar conquistar os seus favoritos para as suas equipas.

"The Voice" estreou-se em Portugal em 2011, há 10 anos. A primeira edição do programa de talentos chamou-se "A Voz de Portugal" e, com a ajuda do mentor Rui Reininho, Denis Filipe sagrou-se o primeiro vencedor do programa de talentos da RTP1.

"Participar no 'The Voice' foi algo diferente de tudo o que tinha feito até à altura. Uma experiência que marcou a minha vida. A melhor parte foi mesmo ganhar, que era o principal objectivo", confessou Denis Filipe ao SAPO Mag, em 2016.

Mas o que mudou na vida de Denis Filipe depois da participação no programa da RTP1? "Mudou pouca coisa porque a música sempre fez parte da minha vida, o programa serviu para me dar mais exposição", sublinhou o vencedor da primeira edição do "The Voice Portugal".

Recorde aqui a "Prova Cega" de Denis Filipe.