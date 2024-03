O documentário "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV" estreia-se no 7 de abril, às 22 horas, no canal ID. A polémica série de quatro episódios investiga os bastidores de algumas das mais emblemáticas séries infantis do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, revelando a cultura tóxica e perigosa que permeava neste universo.

"O império criado por Dan Schneider, com séries de êxito como 'All That' ou 'The Amanda Show', deixou uma marca indelével na cultura popular. No entanto, por trás da fachada otimista destes formatos divertidos escondiam-se dramas bem mais preocupantes", resume a sinopse.

De acordo com o canal, "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV" revela o ambiente vivido nos bastidores, acusações de abuso, sexismo, racismo bem como dinâmicas inadequadas envolvendo menores de idade do elenco e da equipa de produção das séries.

"Entrevistas inéditas a estrelas, guionistas e membros da equipa técnica das séries de Schneider do canal Nickelodeon expõem uma dura realidade. Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne e Katrina Johnson e o realizador Virgil Fabian são alguns dos rostos que denunciam uma verdade escondida durante demasiado tempo", adianta o ID.

A série documental promete dar voz às vítimas," revelando o padrão de comportamentos inadequados, abusivos e de manipulação que se estendeu ao longo de décadas". "Programas felizes que marcaram a infância e adolescência de milhões de jovens são agora o trauma sombrio exposto por um grupo de pessoas que viveu atormentada por Schneider", acrescenta a sinopse.