Os produtores de "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Max), um documentário sobre a cultura tóxica nos bastidores de algumas das mais emblemáticas séries infantis do final da década de 1990 e início dos anos 2000, estão agora a investigar as acusações e polémicas em torno de Sean “Diddy” Combs. O resultado dessa investigação poderá ser visto na série documental "The Fall of Diddy", que estreia no final de Janeiro nos Estados Unidos.

Produzido pela Investigation Discovery e pela Maxine Productions, o documentário apresenta testemunhos de vários ex-funcionários, colegas e alegadas vítimas, que descrevem o "comportamento violento e as atividades ilegais" atribuídos ao artista.

Thalia Graves, que acusou P. Diddy de violação, aceitou participar na série e conta, na primeira pessoa, o "ataque violento" que sofreu no verão de 2001, confessando que foi "ameaçada". "Sempre acreditei que era a única vítima", diz Graves no trailer de "The Fall of Diddy" .

Também Natania Griffin, que foi baleada numa discoteca em Nova Iorque, em 1999, partilha a sua história na produção, sublinhando que o músico foi o responsável pelo tiroteio — embora tenha sido absolvido no julgamento.

Veja o trailer:

Antes de "The Fall of Diddy", no dia 14 de janeiro, a plataforma Peacock estreia "Diddy: The Making of a Bad Boy". O documentário de 90 minutos vai contar com entrevistas a antigos colaboradores do músico, que prometem revelar "os segredos mais sombrios".