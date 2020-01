Imelda Staunton vai suceder a Claire Foy e a Olivia Colman no papel da rainha. "Estou absolutamente radiante por confirmar que Imelda Staunton vai interpretar Sua Majestade, a Rainha, na quinta e última temporada", frisou Peter Morgan, citado pelo The Guardian, acrescentando que a temporada vai decorrer no século XXI.

Com o fim "The Crown" à quinta temporada, a série da Netflix não deverá abordar temas mais atuais, como a decisão de Harry e de Meghan Markle em afastar-se da família real britânica.

A terceira temporada de "The Crown" chegou à Netflix a 17 de novembro. Com um elenco renovado - os papéis foram reformulados para mostrar o avançar no tempo - os novos episódios decorrem entre 1964 e 1976.

A quarta temporada vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática. A segunda temporada foi ainda a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série vai abordar a relação de Carlos com Diana, que será interpretada pela atriz Emma Corrin.