Adaptação da trilogia "Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco", escrita pelo espanhol Juan Gómez-Jurado, "Rainha Vermelha" é a nova série de "nuestros hermanos" a chegar ao streaming.

Protagonizada por uma cerebral Vicky Luengo ("Antidisturbios") e por um desbocado Hovik Keuchkerian (que foi Bogotá em "La Casa de Papel" e rouba aqui todas as cenas em que entra), o thriller ambientado em Madrid acompanha uma investigação criminal iniciada pela mulher mais inteligente do planeta e um polícia basco.

Eduardo Noriega ("De Olhos Abertos"), Alex Brendemühl ("Não Deixeis Cair em Tentação"), Nacho Fresneda ("Ministério do Tempo") e Emma Suárez ("Julieta") também fazem parte do elenco da primeira temporada, que conta com sete episódios e traz "muitas coisas novas e arrojadas", garantiram a criadora, Amaya Muruzábal, e o coargumentista, Salvador Perpiñá, em entrevista ao SAPO Mag - que pode ser vista no vídeo acima.