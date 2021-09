Depois de fazer vários comentários considerados homofóbicos no "BB Extra", a TVI decidiu afastar Quintino Aires do reality show. "Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários. Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista", frisou o canal em comunicado.

Em entrevista à Flash!, o comentador reagiu pela primeira vez à polémica. "Fui comentar coisas ditas no domingo à noite, e só fui comentar na terça-feira à noite, de maneira que eu tive 48 horas para pensar cada palavra que queria dizer. Foi tudo tão pensado, tão refletido, que aquilo que disse no programa digo-o outra vez, e continuo a dizê-lo", frisou. "Lamentável que se exija que as pessoas tenham todas a mesma opinião", acrescentou.

"A outra coisa que eu gostava muito de dizer é que o carinho e a gentileza mútua que eu tenho com Cristina Ferreira é exatamente a mesma que tenho há 17 anos. Gostava que as pessoas não colocassem alguém que em 24 anos de televisão é a única pessoa em quem eu confio a 100%... que não a metam neste assunto", sublinhou à revista, acrescentando que está desiludido com o canal: "O que me desilude é a atitude da empresa onde colaborei durante 24 anos. Muitíssimo. Mas que não coloquem a Cristina Ferreira nisto".