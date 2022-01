"Eu, Georgina" chegou na passada quinta-feira, dia 27 de janeiro, à Netflix. No fim de semana de estreia, em Portugal, o reality show conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming.

Segundo o site FlixPatrol, o reality show ocupa o segundo lugar das séries da plataforma mais vistas em todo o mundo. Além de Portugal, "Eu, Georgina" lidera o ranking no Luxemburgo, Suíça, Sérvia ou Croácia.

Segundo a Netflix, o reality show é um "retrato real e cativante da mulher por detrás das fotografias, das histórias e dos cabeçalhos".

"A vida de Georgina Rodríguez mudou há cinco anos graças ao amor. Agora, chegou a altura de conhecer a mulher por detrás das capas de revista, histórias do Instagram e passadeiras vermelhas", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer:

"Com mais de 28 milhões de seguidores na Instagram, Georgina é, entre muitas outras coisas, modelo, mãe, influenciadora, mulher de negócios, bailarina e companheira de Cristiano Ronaldo. A 27 de Janeiro poderemos ver o seu lado mais pessoal, um retrato emocional e profundo da mulher por detrás das capas, das fotografias, das histórias e das grandes manchetes", destaca a plataforma.

O reality da Netflix, produzido pela Komodo Studio, Soy Georgina, irá revelar "todos os aspetos da sua vida, desde a parte mais pública e conhecida até à mais pessoal".

"Viveremos com ela o seu dia-a-dia, a sua maternidade, a sua relação com Cristiano Ronaldo, as suas viagens, as suas festas... iremos descobrir as suas verdadeiras amizades, os seus anseios e desejos, os seus altos e baixos. Conheceremos quem realmente é Georgina Rodríguez", remata o serviço de streaming.