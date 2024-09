"Eu, Georgina" regressou no passado dia 18 de setembro à Netflix e rapidamente conquistou os primeiros lugares do top mundial do serviço de streaming - esta segunda-feira, 23 de setembro, o reality show destacou-se na terceira posição do ranking global, ficando apenas atrás de "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez" e "Emily in Paris".

Já em Portugal, "Eu, Georgina" lidera o top da Netflix. O segundo lugar pertence à nova série de Ryan Murphy e Ian Brennan ("Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"). "Emily in Paris" (3.º lugar), "Casal Perfeiro" (4.º) e "Prision Break" (5.º) completam o top 5.

"Manchetes, manchetes, manchetes. A rainha do clickbait, a maior geradora de conteúdos, a mulher com mais seguidores em Espanha está de volta. Georgina Rodríguez regressou à Netflix com a terceira temporada de 'Eu, Georgina' e não vais adivinhar o que te espera nos novos episódios", destaca a Netflix.

A nova temporada segue de perto a vida de Georgina Rodríguez na Arábia Saudita: "A vida de Georgina sofre outra reviravolta - como é o luxo na Arábia Saudita? Vamos descobrir quando Gio e a sua família se mudarem para Riade, com a mudança de Cristiano para o Al Nassr".

"Nesta nova vida exótica para a família, a terceira temporada será a temporada das estreias. Desde a abertura da sua primeira casa de praia, Villa Perla, a protagonizar uma campanha internacional para uma famosa marca de roupa e, o derradeiro sonho: estrear-se na Semana da Moda de Paris", resume o serviço de streaming,