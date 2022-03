Ricardo Araújo Pereira analisou as reportagens de Francisco Penim, da CMTV, na Ucrânia, na emissão do passado domingo, dia 27 de fevereiro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", da SIC.

No segmento, o humorista adaptou o tema "Postal dos correios", dos Rio Grande.

Veja o vídeo:

"Em circunstâncias normais, o silêncio seria a nossa única reação possível. No entanto, a CMTV mandou um enviado especial. Mandou um enviado especial a Kyiv e, portanto, em breve, podemos não ter Europa, mas programa temos", gracejou o humorista.

"Preparem-se... Primeiro aspeto interessante sobre o repórter que a CMTV enviou para nos dizer o que se passa na Ucrânia: ele não sabe nada do que se passa na Ucrânia", resumiu Ricardo Araújo Pereira.

