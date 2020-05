O contrato de Ruben Rua com a TVI não foi renovado, avançou a revista Nova Gente. Na estação de Queluz de Baixo, o portuense apresentou programas como "Somos Portugal", o reality show "Like Me" ou "First Dates", com Fátima Lopes.

Esta quarta-feira, dia 27 de maio, o modelo e apresentador esteve no programa das manhãs da SIC e falou sobre o seu futuro. "Acho que tenho que conceber essa realidade [de não fazer televisão no futuro]. Pode acontecer. Seria muito ingénuo e até arrogante, acho eu, se convencesse que a minha vida toda seria passada aqui ou que teria este lado profissional presente, sempre. Isso não queria dizer que eu não queira ter ou que não vá lutar", frisou em entrevista a Cristina Ferreira.

"Uma grande amiga minha disse-me que na 'liberdade nós encontramos o nosso caminho'. (...) Existem aqui alguns projetos antigos que podem acontecer, empresariais por exemplo. A televisão é uma coisa que quero continuar a fazer", sublinhou, lembrando que começou a dar os primeiros passos no pequeno ecrã há quatro anos.