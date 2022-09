Durante a emissão desta terça-feira, dia 13 de setembro, do programa "Liga Douro Champions", os comentadores analisaram a derrota do FC Porto em casa com o Club Brugge, por 4-0, e a vitória do Sporting frente ao Tottenham (2-0).

Durante o programa desportivo, o rodapé do canal de televisão chamou a atenção dos espectadores. "Rúben ruge e Sérgio... Brugge", podia ler-se no ecrã da CMTV, em referência à vitória do Sporting e à derrota do Futebol Clube do Porto.

O oráculo rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja as reações dos espectadores: