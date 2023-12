Rui Oliveira foi desafiado pela SIC para participar no reality show "Era Uma Vez na Quinta". O comentador da CMTV não aceitou o convite do canal.

"O convite foi da SIC. Tenho um contrato de exclusividade com a CMTV e não posso sair. Mas os contratos negoceiam-se. A verdade é que a minha vontade agora é estar aqui. Eu sou muito fiel a quem me deu a mão", frisou o marido de Manuel Luís Goucha à revista Nova Gente.

"Logicamente, não iria virar as costas à Maya, nem ao formato, só porque me aliciaram do outro lado", acrescentou Rui Oliveira.

"Acho inevitável essa associação, não me incomoda nada. Sou o Rui Oliveira, o marido do Goucha. Na verdade, vai ser difícil desvincular-me desse título porque foram muitos anos a ser conhecido assim e eu lido bem com isso", acrescentou.