O mercado de transferências no pequeno ecrã continua a dar que falar. Esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a TVI confirmou que Cláudio Ramos vai ser o apresentador do "Big Brother 2020", que estreia em março.

"Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”, explicou Cláudio Ramos em comunicado. "O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o 'Big Brother', reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar", frisou.

Já Nuno Santos, o diretor de toda a área de entretenimento da TVI, sublinha que “a chegada do Cláudio é um grande momento e insere-se na estratégia integrada para 2020". "É uma peça muito relevante do nosso tabuleiro", acrescenta.

Uma fonte próxima do apresentador revelou à revista TV7 Dias que apresentador assinou um contrato de exclusividade e que irá receber cerca de 25 a 30 mil euros por mês - os valores da contratação não foram comentado nem pelo canal nem pelo apresentador.