O mercado de transferências no mundo televisivo está agitado. As movimentações começaram na passada sexta-feira, dia 17 de julho, com o regresso de Cristina Ferreira à TVI. "Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", frisou a apresentadora.

Já durante o fim de semana, o actual subdirector da TSF, o jornalista Anselmo Crespo, foi anunciado como novo director de Informação da TVI. Já João Fernando Ramos, da RTP1, também se vai mudar para o canal para dirigir a TVI Porto. Segundo o Público, Pedro Mourinho, pivot da SIC, também se vai juntar à direcção de Informação.

Nos próximos dias podem ainda surgir novas transferências. Segundo os rumores, José Rodrigues dos Santos, rosto principal do "Telejornal", da RTP1, é um dos nomes desejados pela TVI - segundo o Correio da Manhã, a estação estará disposta a pagar cerca de um milhão de euros ao jornalista.

A Nova Gente avança ainda que a TVI deseja ter na sua equipa Clara de Sousa, jornalista da SIC desde 2000.

Para já, o canal ainda não comentou os rumores avançados pelas várias publicações.