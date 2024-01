Nuno de Sousa Moreira vai trocar a CMTV pela TVI e CNN Portugal.

No seu perfil no Linkedin, o jornalista confirmou que irá juntar-se à equipa de informação dos canais do grupo Media Capital. "Brevemente numa nova casa", escreveu.

Nuno de Sousa Moreira estreou-se na CMTV em 2013 e era uma das caras do canal. Para já, a TVI ainda não confirmou a contratação do jornalista.