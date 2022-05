Este fim de semana, "Running Up That Hill", de Kate Bush, chegou aos tops dos serviços de streaming de música devido à estreia de "Stranger Things". A canção faz parte da banda sonora da primeira parte da quarta temporada da série da Netflix.

Segundo o Los Angeles Times, o tema de 1985 chegou ao primeiro lugar do iTunes e conquistou a posição 106 no top 200 do Spotify.

No Google, as pesquisas pela letra do tema de Kate Bush também dispararam e a cantora chegou ao top dos assuntos mais comentados no Twitter.

Desde a sua estreia em 2016, "Stranger Things" tornou-se num fenómeno global, tendo conquistado mais de 65 prémios e 175 nomeações para vários prémios, incluindo Emmy, Globos de Ouro, Grammy, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, entre outros.

Nomeada três vezes para os Emmys na categoria de Melhor Série Dramática, a série é um dos títulos mais vistos na Netflix. Com 582 milhões de horas de visualização, a terceira temporada está no segundo lugar do top das séries faladas em inglês. A quarta temporada da série criada pelos irmãos Duffer promete seguir o mesmo caminho, sendo uma das estreias mais aguardadas do semestre.