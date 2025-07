Três anos após os últimos episódios, há novas imagens de "Stranger Things".

Esta quarta-feira, a Netflix divulgou o primeiro teaser trailer da quinta e última temporada do seu grande sucesso, com muitas emoções e espetáculo visual.

A despedida da série será dividida em três partes: a primeira com quatro episódios chega ao serviço de streaming a 27 de novembro, a segunda com três a 26 de dezembro e a última parte com um episódio no primeiro dia de 2026.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Sobre a história, está disponível uma apresentação: "Outono de 1987. Hawkins está marcada pela abertura das Fendas, e os nossos heróis estão unidos por um objetivo comum: encontrar e eliminar Vecna. Mas como desapareceu, o seu paradeiro e os seus planos permanecem desconhecidos. A missão complica-se quando o governo coloca a cidade sob quarentena militar e intensifica a perseguição a Eleven, forçando-a a voltar ao esconderijo".

Remata a Netflix: "À medida que se aproxima o aniversário do desaparecimento do Will, também regressa um sentimento pesado e familiar de inquietação. A batalha final está iminente — e com ela, uma escuridão mais poderosa e mais mortal do que qualquer coisa que já enfrentaram. Para acabar com este pesadelo, vão precisar de todos — o grupo completo — lado a lado, uma última vez".

Segundo a atriz Maya Hawke, que veste a pele de Robin, os episódios vão ser mais longos.

"Os nossos showrunners, Matt e Ross, assumem muita responsabilidade. Eles têm uma equipa incrível de argumentistas, mas estão muito envolvidos. Escrevem muito, são muito intensos e sérios quanto à qualidade da escrita contínua. Demora muito tempo para escrever cada temporada e demora muito tempo para filmá-las", frisou a atriz em julho de 2024.

"Nós estamos a fazer, basicamente, oito filmes. Os episódios são muito longos", revelou, acrescentando que as gravações da quinta temporada demorariam cerca de um ano.

Regressam ainda atores como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Priah Ferguson, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, David Harbour, Winona Ryder e Brett Gelman.

Criada pelos irmãos Duffer, "Stranger Things" estreou-se em julho de 2016 e depressa se tornou numa das séries mais populares da Netflix, com a quarta temporada a registar mais de 140,7 milhões de horas de visualizações em todo o mundo.

Baseada na nostalgia dos anos 1980, cada temporada da série fez reaparecer ícones da cultura pop da década, como as waffles Eggo e a New Coke. Mais recentemente, a série deu uma nova vida ao tema “Running Up That Hill”, de Kate Bush, que conquistou os tops do Spotify.

A série também arrecadou mais de 70 galardões, incluindo Emmys e o Screen Actors Guild Award para Melhor Interpretação de Elenco em Série Dramática, tendo recebido no total mais de 230 nomeações para vários prémios.