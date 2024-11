"Missão de Resgate", "O Desaparecimento de ???", "A Armadilha de Turnbow", "Feitiçaria", "Plano de Choque", "Fuga de Camazotz", "A Ponte" e "O Mundo Real": estes são os títulos dos episódios da quina temporada de "Stranger Things", revelou a Netflix esta quarta-feira, dia 6 de novembro.

A última parte da série criada pelos irmãos Duffer chega ao serviço de streaming em 2025. Segundo a atriz Maya Hawke, que veste a pele de Robin, os episódios da quinta temporada de "Stranger Things" vão ser mais longos.

Veja o teaser:

"Os nossos showrunners, Matt e Ross, assumem muita responsabilidade. Eles têm uma equipa incrível de argumentistas, mas estão muito envolvidos. Escrevem muito, são muito intensos e sérios quanto à qualidade da escrita contínua. Demora muito tempo para escrever cada temporada e demora muito tempo para filmá-las", frisou a atriz.

"Nós estamos a fazer, basicamente, oito filmes. Os episódios são muito longos", revelou, acrescentando que as gravações da quinta temporada irão demorar cerca de um ano.

Criada pelos irmãos Duffer, "Stranger Things" estreou-se em julho de 2016 e depressa se tornou numa das séries mais populares da Netflix, com a quarta temporada a registar mais de 140,7 milhões de horas de visualização em todo o mundo.

Baseada na nostalgia dos anos 80, cada temporada da série fez reaparecer ícones da cultura pop da década, como as waffles Eggo e a New Coke. Mais recentemente, a série deu uma nova vida ao tema “Running Up That Hill”, de Kate Bush, que conquistou os tops do Spotify.

A série também arrecadou mais de 70 galardões, incluindo Emmys e o Screen Actors Guild Award para Melhor Interpretação de Elenco em Série Dramática, tendo recebido no total mais de 230 nomeações para vários prémios.

A 6 de novembro, o dia em que Will Byers desapareceu, os fãs da série s celebram o "Dia de Stranger Things".