O episódio do passado dia 17 de outubro de “Scroll”, da RTP2, foi dedicado ao racismo. Nas redes sociais, o debate show deu que falar e as críticas a Diogo Faro multiplicaram-se.

"É quase dia sim, dia não. Credo", escreveu o humorista nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, Pedro Ferreira Castro, um dos convidados da emissão, criticou o programa. “Soube antes do tempo, mas não quis acreditar que alguém fosse capaz de censurar outra pessoa por não partilhar da mesma visão. Afinal aconteceu, fui censurado, porque supostamente o que disse era fora do âmbito do programa. Acreditem que esta minha prestação foi uma amostra daquela que na realidade foi”, frisou.

“Tenho pena que a maioria não veja o episódio todo. Não queira saber o que se passou de facto e como foram tratados os convidados. Que não replique as coisas tão importantes que eles disseram em vez de só propagar a parte mais feia. Que acreditem em boatos e os multipliquem”, escreveu Diogo Faro na sua conta no Twitter.

"Toda a gente sabe que todos os conteúdos são editados. Não entrou tudo o que todos os convidados disseram. Houve partes do Pedro que não apareceram como também houve partes da Júlia ou da Mafalda que não apareceram. Agora, não dá para passar uma conversa de duas horas num programa de 50 minutos", explicou o apresentador à MAGG.

Nas redes sociais, a produção do programa da RTP2 também reagiu à polémica: “Xs participantes dos nossos debates foram selecionadxs pela nossa equipa de produção, através de um casting aberto que teve por base uma self-tape enviada por todxs xs que quiseram contribuir e/ou ter uma voz ativa nestes debates”.