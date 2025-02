Capicua revelou esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, “Chiaroscuro”, o segundo single avanço do álbum “Um Gelado Antes do Fim do Mundo”, com edição a 21 de março.

O tema conta com letra da artista, num beat que alude ao Grime de Keso e Luís Montenegro. O vídeo é de André Tentúgal, com uma sarcástica performance da atriz Cláudia Jardim.

"'Chiaroscuro' é um jogo de luz e sombra. Um retrato dos contrastes que fazem das redes sociais uma amálgama de tudo o que há de mais frívolo e mais injusto, mais ligeiro e mais violento, mais superficial e mais urgente. A canção mistura palavra dita (num poema contundente e irónico sobre o nosso tempo) e um rap frenético que vive da dualidade e do contraste dos estímulos e da informação que encontramos online", destaca o comunicado.

O novo disco de Capicua será apresentado no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 20 de março e na Casa da Música, no Porto, no dia 27 do mesmo mês. Os bilhetes para ambos os espectáculos encontram-se à venda.

LETRA:

Rebeldia burguesa é mijar na piscina do hotel de 5 estrelas

A cada fogo-fátuo de indignação

Dançamos em círculos à volta de uns fogachos de convicção

Alimentando o fogo-de-artifício desses fachos de televisão

Que deus nos cubra os olhos de remelas

Se o brilho das lâmpadas e das telas não nos deixa ver as estrelas

Culpemos os outros, que são poucos

Cuspamos no prato, que é tão raso

Saibamos de tudo, menos de nós

Fiquemos mudos, se temos voz

É preferível não saber, não fazer, nem sequer tentar

Dar um sorriso esquivo

Como aqueles indivíduos que exageram no antidepressivo

E ficam com um ar aéreo, levitativo

O cinismo é cool e não compromete

O niilismo dá style e, se não promete, também não trai

A frivolidade é rentável e sempre distrai

Ai que dó dos sensíveis, dos empáticos, dos inadaptados

Coitados!

Que se f*da a finitude desde que haja dados ilimitados.

Faz um scroll

Mediterrâneo, um beijo no iate para a fotografia

Faz um scroll

Migrantes num barco lotado naufragam na travessia

Faz um scroll

“Bom dia malta, roupa nova da Zara vou mostrar agora!”

Faz um scroll

É a fast fashion, na lixeira têxtil, usa e deita fora

Faz um scroll

Praia ao rubro, 30 graus em outubro, uau que sorte!

Faz um scroll

A seca é grave, mas no Algarve há piscinas, golfe e abacate

Faz um scroll

Travessa de sushi, sashimi e saquê no jantar do ano

Faz um scroll

O salmão é tóxico e o negócio da pesca destrói o oceano

Faz um scroll

Na Met Gala, Gaga e Zendaya, saia e decote

Faz um scroll

Na Palestina, menina amputada dorme num caixote

Faz um scroll

Tour pela casa, tudo em tons de bege bem minimalista

Faz um scroll

Tanto sem-abrigo, senhorio só aluga se rico ou turista

Chiaroscuro

Faz um scroll

Skincare, anti-ruga, anti-poro, anti-mancha, compra!

Faz um scroll

Se és mulher madura, faz boa figura e fica na sombra!

Faz um scroll

Chegada a Melides, “não me ligues que eu hoje tou na Comporta!”

Faz um scroll

A duna é privada, já não resta nada, o povo fica à porta

Faz um scroll

É a diss track, upate do beef, de Kendrick e Drake

Faz um scroll

O X do Musk, o Trump, os trolls e a imprensa fake

Faz um scroll

“São os nomeados da semana no programa, ligue já e vote!”

Faz um scroll,

Emigrante ou negro foi morto esta noite em operação stop

Faz um scroll

Só pirotecnia e pirosice na histeria da Eurovisão

Faz um scroll

Estrada alagada, cidade inundada e destruição

Faz um scroll...

Faz um scroll...

Que se f*da a finitude desde que haja dados ilimitados