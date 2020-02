O almirante general espanhol Teodoro López Calderón, Chefe do Estado-Maior da Marinha, presente na apresentação, explicou que a primeira volta ao mundo foi “uma conquista única na história da humanidade, um feito que representou um ponto de viragem", "com repercussões no comércio, comunicações, botânica, zoologia e cartografia".

O projeto está a ser assessorado por especialistas do Instituto de Cultura Naval espanhol e contribuirá "para difundir um maior e mais rigoroso conhecimento” do evento, com grande potencial para alcançar audiências em todo o mundo, especialmente junto dos jovens.

De acordo com o chefe de aquisições em Espanha da Amazon, Ricardo Carbonero, a empresa está a estudar o lançamento da série de forma simultânea em Espanha, América Latina, Estados Unidos da América e Reino Unido, com a possibilidade, ainda em aberto, de estender a mais países.

Segundo Miguel Menéndez de Zubillaga trata-se de uma série de entretenimento que procura cativar o espetador: "É uma história épica e emocionante (...) de um grupo de homens em busca do desconhecido, o equivalente ao que seria ir a Marte hoje", disse.

O realizador Simon West começou a sua carreira na BBC (Reino Unido) e dirigiu grandes produções de Hollywood, como "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) e "Os Mercenários 2" (2012).

Quanto à discussão sobre se a primeira viagem de circum-navegação é uma façanha que pertence mais a Portugal ou à Espanha, Menéndez fez uma comparação: "Se o Barça [Clube de Futebol de Barcelona] ganhar a taça [de Espanha] com golos de Messi, quem ganhou, Espanha ou Argentina?", questionou, acrescentando tratar-se de uma “expedição espanhola liderada por um português".

A primeira viagem à volta do Mundo, a bordo da nau Victoria, começou em 20 de setembro de 1519, em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e terminou em 06 de setembro de 1522, no mesmo local.

Fernão de Magalhães, que planeou a viagem que foi financiada pelo reino de Espanha, não terminou a expedição, uma vez que morreu nas Filipinas, em 1521, aos 41 anos, tendo esta sido concluída por João Sebastião Elcano.

“O sonho de Magalhães foi terminado pelo marinheiro basco Juan Sebastián Elcano”, resumiu a RTVE.