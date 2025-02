Esta quarta-feira, foram reveladas as primeiras imagens de "Ponto Nemo", uma coprodução da Amazon Prime Video e na RTP.

Com estreia exclusiva marcada para março tanto na plataforma como na RTP 1 (e na RTP Play), a nova série é anunciada como 'um dos projetos mais ambiciosos das coproduções portuguesas e espanholas feitos até agora'.

Margarida Corceiro, Sara Matos, Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Eric Masip, Najwa Nimri, entre outros, fazem parte do elenco na produção que junta a portuguesa Ukbar Filmes e a espanhola Ficción Producciones rodada na Galiza e na ilha da Madeira.

O título remete para o ponto do oceano mais distante da Terra, denominado Ponto Nemo, 'uma das coordenadas mais enigmáticas do planeta'.

"Membros de uma expedição marinha composta por cientistas e pela Marinha Espanhola embarcam no navio Pentonkontors para investigar os problemas da ilha de plástico situada no Pacífico Sul e sensibilizar sobre esta questão. Uma forte tempestade arrasta os membros da expedição para uma ilha situada no limite do planeta. Trata-se de um lugar anteriormente habitado por militares russos, que irá testar todas as suas capacidades e conhecimentos para sobreviver e tentar sair do ponto mais distante de qualquer lugar habitado na Terra: Ponto Nemo. Um lugar cheio de mistérios e perigos à espreita", resume a apresentação da série.

VEJA AS IMAGENS NA GALERIA.