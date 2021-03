Sete anos depois de ter pisado o palco de "The Voice Kids" pela primeira vez, Bárbara Bandeira voltou ao programa de talentos da RTP1 para uma nova atuação. Na gala deste domingo, dia 28 de março, a jovem artista atuou com os concorrentes.

Tal como na sua "Prova Cega", de 2004, a cantora escolheu o tema "One Night Only", de Jennifer Hudson.

"Não tenho palavras", escreveu Bárbara Bandeira na sua conta no Instagram. "Bárbara Bandeira cantou e encantou no palco do The Voice Kids. Foi uma abertura muito bonita", acrescentou a produção do programa nas redes sociais.

